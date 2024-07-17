США могут лишить права на проведение Олимпиады в 2028 и 2034 годах

Почетный президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд высказал мнение, что WADA лишит Антидопинговое агентство США (USADA) статуса соответствия, что приведет к запрету на проведение крупных соревнований в стране. Слова Паунда передает Reuters.

Причиной такого решения может стать принятый в 2020 году «акт Родченкова». Он используется для расследования положительных допинг-проб, которые были выявлены у 23 китайских пловцов. «Акт Родченкова» предусматривает возможность преследования со стороны США любого спортсмена в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с участием США.

Летние Олимпийские игры 2028 года должны состояться в американском Лос-Анджелесе. Игры пройдут с 14 по 28 июля.

Столица зимней Олимпиады 2034 будет определена в 20-х числах июля 2024 года. На проведение соревнования претендует Солт-Лейк-Сити.

Ранее Россия выплатила WADA часть взноса за 2023 год.