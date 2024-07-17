Роднина одним словом назвала российских атлетов, которые поедут на Олимпиаду

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина назвала героями тех российских спортсменов, кто поедет на Олимпиаду, передает РИА Новости.

«Если наши ребята и девушки приняли такое решение, значит, они готовы к повышенному давлению. Если эти ребята едут на Олимпиаду, то, по большому счету, они герои», — сказала Роднина.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Многих спортсменов не допустили до соревнований, так как они не прошли дополнительную проверку Международного олимпийского комитета (МОК) на предмет отсутствия поддержки СВО.

Ранее Татьяна Тарасова подвергла критике российские телеканалы за отказ от показа Олимпиады.