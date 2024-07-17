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Черчесов заступился за тренера Саутгейта

Тренер Черчесов о работе Саутгейта на Евро-2024: зря его критикуют

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчерсов оценил решение Гарета Саутгейта покинуть пост наставника сборной Англии после Евро-2024, отметив, что его критикуют зря, передает «Чемпионат».

«Футбол — это спорт. А спорт — это результат. За артистизм ничего не дают. Да, я и мои коллеги стараемся, чтобы игра была зрелищная. Но бывают обстоятельства. Зря Саутгейта критикую», — сказал Черчесов.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт покинул свой пост после поражения команды в финале чемпионата Европы — 2024 от Испании.

Англичане вышли во второй финал Евро подряд, однако в этом году уступили национальной команде Испании. Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала чемпионата Европы.

Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. Испания стала чемпионом Европы в четвертый раз в истории. Англия еще не побеждала на Евро.

Ранее Андрей Аршавин рассказал, что решило судьбу Саутгейта в сборной Англии.

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