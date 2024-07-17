«Локомотив» подпишет бомбардира из клуба Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» ведет переговоры с выступающим в Лиге чемпионов клубом «Карабах» из Азербайджана по поводу перехода бразильского нападающего Жуниньо. Об этом сообщает Legalbet со ссылкой на свой источник.

По информации журналиста Анара Ибрагимова, руководство «Локомотива» предложило «Карабаху» €800 тысяч за трансфер Жуниньо, однако азербайджанский клуб хочет получить €2-3 млн.

В случае перехода Жуниньо будет получать в составе «железнодорожников» €400 тысяч в год.

В минувшем сезоне 27-летний бразильский нападающий провел за «Карабах» 55 матчей и отличился 31 забитым мячом и 11 голевыми пасами.

Также Жуниньо стал лучшим бомбардиром чемпионата Азербайджана: на его счету 20 голов.

В сезоне-2024/25 «Карабах» примет участие в Лиге чемпионов. Команда стартует со второго раунда квалификации.

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