Семин: надо искать пути, которые позволят нашему футболу приблизиться к испанскому

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин признался, что не радуется победе сборной Испании на Евро-2024, передает Metaratings.

«Титул выиграла Испания, а не Россия. Чего мне радоваться? Можно наслаждаться Испанией. И искать пути, которые позволили бы нашему футболу к ним приблизиться», — сказал Семин.

В финальном матче Евро-2024 Испания оказалась сильнее национальной команды Англии. Испанцы стали чемпионами Европы в четвертый раз.

Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. Первый тайм прошел без забитых мячей. Счет в матче открыла Испания на 47-й минуте, отличился Нико Уильямс с передачи Ламина Ямаля. Англия сумела сравнять на 73-й минуте, гол оформил Коул Палмер, ему ассистировал Джуд Беллингем. Победу на турнире Испании принес гол Микеля Оярсабаля, голевая передача на счету Марка Кукурельи.

Ранее была названа символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА.