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Долецкая объяснила комментатору Шнякину, почему ее не устроила его работа на финале Евро

Журналистка Долецкая: Шнякин и Генич невнимательно комментировали финал Евро

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Солодников/VK

Бывший главный редактор журнала Vogue Russia Алена Долецкая в своем Telegram-канале объяснила, почему попросила уволить комментаторов Евро-2024 Дмитрия Шнякина и Константина Генича.

Долецкая заявила, что комментаторы не следили за игрой, позволяли себе 90% времени отводить на лирические отступления, использовали «вульгарные клички достойных игроков».

Также Долецкая отметила, что ее призыв уволить Генича и Шнякина был фигурой речи, заявив, что не соприкасается со спортивными медиа и
руководством журналистов.

«Куда важнее, что мы с вами запарились положить карты на стол, и вы выслушали мнение человека, который очень любит футбол, как это умеют дилетанты», — добавила Долецкая.

В финальном матче чемпионата Европы 2024 года встречались сборные Англии и Испании. Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. На гол Нико Уильямса точным ударом ответил англичанин Коул Палмер. Окончательный счет установил вышедший на замену Микель Оярсабаль. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с французом Франсуа Летексье.

Ранее Долецкая назвала позором комментаторов финала Евро Шнякина и Генича.

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