Аршавин рассказал, что решило судьбу Саутгейта в сборной Англии

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин заявил, что тренера Гарета Саутгейта умоляли бы остаться в сборной Англии, если бы он выиграл Евро-2024, передает «Спорт-Экспресс».

«Мне кажется, уже перед турниром стало известно, что он уходит. Думаю, если бы Саутгейт выиграл титул, его бы уговаривали остаться. Но этого не случилось», — сказал Аршавин.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт покинул свой пост после поражения команды в финале чемпионата Европы — 2024 от Испании.

Англичане вышли во второй финал Евро подряд, однако в этом году уступили национальной команде Испании. Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала чемпионата Европы.

Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. Испания стала чемпионом Европы в четвертый раз в истории. Англия еще не побеждала на Евро.

Ранее Дмитрий Губерниев предложил назначить Александра Мостового на пост главного тренера сборной Англии.