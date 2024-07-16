Тактаров поддержал решение не показывать Олимпиаду в России

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров поддержал решение российских телеканалов не показывать парижскую Олимпиаду, передает Sport24.

«Если наших нет, то что там смотреть? Болеешь всегда за своих. Я согласен с тем, что отказались показывать Олимпиаду по нашему ТВ», — заявил Тактаров.

Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Олимпийский комитет России (ОКР) выплатил компенсации спортсменам, не получившим возможности выступить на Олимпийских играх в Париже.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Татьяна Тарасова подвергла критике российские телеканалы за отказ от показа Олимпиады.