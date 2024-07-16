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Тактаров поддержал решение не показывать Олимпиаду в России

Бывший боец UFC Тактаров поддержал решение не показывать Олимпиаду в России

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров поддержал решение российских телеканалов не показывать парижскую Олимпиаду, передает Sport24.

«Если наших нет, то что там смотреть? Болеешь всегда за своих. Я согласен с тем, что отказались показывать Олимпиаду по нашему ТВ», — заявил Тактаров.

Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Олимпийский комитет России (ОКР) выплатил компенсации спортсменам, не получившим возможности выступить на Олимпийских играх в Париже.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Татьяна Тарасова подвергла критике российские телеканалы за отказ от показа Олимпиады.

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