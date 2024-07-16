Тарасова подвергла критике российские телеканалы за отказ от показа Олимпиады

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала российские телеканалы за отказ от показа парижской Олимпиады, передает Sport24.

«Отказаться показывать Олимпиаду — неправильное решение. Мы не участвуем, но Игры должны же смотреть все. За что нам такое наказание?» — сказала Тарасова.

Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Олимпийский комитет России (ОКР) выплатил компенсации спортсменам, не получившим возможности выступить на Олимпийских играх в Париже.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее МОК оплатил билеты в Париж чемпионке России и ее тренерам.