Английскому футболисту больно от ухода Саутгейта из сборной Англии

Вратарь сборной Англии по футболу Джордан Пикфорд рассказал, что он полностью опустошен из-за того, что Гарет Саутгейт покинул пост наставника английской национальной команды, передает «Би-би-си».

«Я полностью опустошен. Мне будет больно от этого еще какое-то время. Благодарен всем тем, кто поддерживал нас во время Евро. Спасибо тебе, Гарет», — сказал Пикфорд.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт покинул свой пост после поражения команды в финале чемпионата Европы — 2024 от Испании.

Англичане вышли во второй финал Евро подряд, однако в этом году уступили национальной команде Испании. Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала чемпионата Европы.

Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. Испания стала чемпионом Европы в четвертый раз в истории. Англия еще не побеждала на Евро.

Ранее Дмитрий Губерниев предложил назначить Александра Мостового на пост главного тренера сборной Англии.