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Олимпийскую чемпионку обидели на съемках «Последнего героя»

Бегунья Мастеркова заявила, что была самой спортивной на шоу «Последний герой»

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Личный архив

Двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 в беге, обладательница 28-летнего мирового рекорда Светлана Мастеркова в интервью «Газете.Ru» рассказала, что во время съемок шоу «Последний герой. Русский сезон» ее обидел тот факт, что она была выбрана последней в команду.

«Это было странное ощущение. Было понятно, что мужчины, как сила, были разобраны капитанами в первую очередь, но я-то знаю свою силу и говорила себе, что придет время и мы посмотрим, померимся силами.

Неужели молодежь не знала, что я самая спортивная из всех участников? Пробежать полумарафон — это не так просто, требуется большое количество тренировок! Так и получилось: в хорошей форме участников было ну очень мало», — сказала Мастеркова.

Олимпийская чемпионка 1996 года на дистанциях 800 м и 1500 м продолжает поддерживать хорошую физическую форму. Мастеркова впервые пробежала марафон в 50 лет и повторила это достижение в 55.

Ранее чемпионка раскрыла правду о съемках в «Последнем герое».

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