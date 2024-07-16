«Только ненормативная лексика»: россиянка — об ограничениях на Олимпиаде

Двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 в беге, обладательница 28-летнего мирового рекорда Светлана Мастеркова в интервью «Газете.Ru» рассказала, как относится к тому факту, что российские спортсмены будут участвовать в Играх-2024 в Париже только в теннисе, велошоссе, прыжках на батуте, гребле на каноэ и плавании.

Многих спортсменов не допустили до соревнований, так как они не прошли дополнительную проверку Международного олимпийского комитета (МОК) на предмет отсутствия поддержки СВО.

«Это я могу комментировать только с ненормативной лексикой, а запас у меня приличный», — сказала Мастеркова.

Олимпийская чемпионка заявила, что не осуждает спортсменов, которые согласились участвовать в Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом.

«Я не могу осуждать спортсмена, который рвется в бой, чтобы завоевать золотую медаль и показать всему миру, кто есть кто на этом поле боя, прославляя Россию», — сказала Мастеркова.

Также обладательница мирового рекорда одобрила инициативу правительства Республики Крым, которое обещало выплатить по миллиону рублей своим спортсменам, которые добровольно отказались от Олимпиады из-за запрета флага России.

«Наши спортсмены не останутся и не остаются без поддержки государства — это один из примеров», — сказала Мастеркова.

Ранее россиян назвали лучшими спортсменами мирового уровня.