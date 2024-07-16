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Франция подаст в суд против сборной Аргентины из-за расисткой кричалки

Франция пожалуется в ФИФА против сборной Аргентины из-за расистской кричалки

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Global Look Press

Федерация футбола Франции направит иск в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу расисткой кричалки игроков сборной Аргентины после победы в Кубке Америки, сообщает La Provence.

На видео, опубликованном полузащитником «Челси» Энцо Фернандесом, футболисты пели оскорбительную кричалку о французах: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «француз». Чуть позднее Фернандес прервал трансляцию.

Также французская сторона планирует направить письмо в федерацию футбола Аргентины с требованием принять соответствующие меры.

В финале Кубка Америки сборная Аргентины обыграла команду Колумбии в дополнительное время — 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес на 112-й минуте. Лионель Месси не смог доиграть матч до конца. Он покинул поле на 66-й минуте из-за повреждения голеностопа.

Франция вылетела на стадии 1/2 финала Евро-2024. Они проиграли будущему чемпиону — сборной Испании со счетом 1:2. Испания стала самой титулованной командой в истории турнира, выиграв Евро в четвертый раз.

Ранее стал известен главный претендент на «Золотой мяч».

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