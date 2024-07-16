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«Я бы отказалась»: чемпионка Игр Зайцева о поездке на Олимпиаду-2024

Биатлонистка Зайцева рассказала о своем отношении к Олимпиаде-2024

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РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, россиянка Ольга Зайцева заявила, что не стоит критиковать спортсменов, которые выступят на Олимпийских Играх — 2024 в Париже. Слова спортсменки приводит «Чемпионат.com».

«Если бы в данный момент я была спортсменкой, то сказала бы, что не поеду на Олимпиаду. Я бы отказалась. Но те, кто едет, это их мнение. Мы не можем их осуждать», — заявила Зайцева.

Говоря о том, будет ли следить за летней Олимпиадой, Зайцева отметила, что будет смотреть то, что попадется по телевизору. Ранее стало известно, что российские телеканалы приняли решение не показывать эти соревнования.

Зайцева является двукратной олимпийской чемпионкой в эстафете (2006, 2010). На играх в Сочи она угодила в допинговый скандал вместе с Яной Романовой, Ольгой Вилухиной, Екатериной Шумиловой и лишилась наград ОИ-2014.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. От России предварительно выступят 14 спортсменов в нейтральном статусе, окончательное решение по которым будет принято 20 июля.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Вяльбе порадовалась, что в России не покажут ОИ-2024.

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