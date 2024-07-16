Назван только один клуб, который сможет навязать борьбу «Зениту»

Российский тренер Сергей Ташуев назвал только один клуб, который сможет составить конкуренцию петербургскому «Зениту» в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мне кажется, что на сегодняшний день только «Динамо» может составить конкуренцию «Зениту» в предстоящем сезоне РПЛ. Там сыгранный состав, и Личка работает второй год. «Спартак», куда пришел Станкович, и ЦСКА, который возглавил Николич, в товарищеских матчах не впечатляют», — заявил Ташуев.

Сезон-2024/25 уже стартовал матчем за Суперкубок России, в котором петербургский «Зенит» со счетом 4:2 обыграл «Краснодар» и завоевал третий трофей в 2024: также подопечные Сергея Семака выиграли Российскую премьер-лигу и Кубок страны сезона-2023/24.

Первый матч РПЛ сезона-2024/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон». Игра начнется в 15:00 по московскому времени. Также в этот день будут сыграны матчи «Крылья Советов» — «Зенит», «Динамо» — «Факел», «Ростов» — ЦСКА.

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