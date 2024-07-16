«Химки» хотят продлить контракт со Скворцовым

Подмосковные «Химки» могут продлить контракт с казахстанским защитником Львом Скворцовым. Об этом порталу Legalbet.kz сообщил спортивный директор клуба Анар Мамедов.

«Прежде всего, это все еще игрок, принадлежащий нам. Поэтому мы рассматриваем возможное продление контракта. Но все будет зависеть от решения тренерского штаба и руководства, сейчас только начало сезона, у нас будет время сесть за стол переговоров со Львом и его представителями», — сказал Мамедов.

С 1 июля Скворцов будет выступать за ярославский «Шинник» на правах аренды до конца сезона. Его текущий контракт с «Химками» рассчитан до лета 2025 года.

«Химки» вернулись в Российскую премьер-лигу (РПЛ) после сезона в Первой лиге. Подмосковная команда в прошлом сезоне стала победительницей второго по силе дивизиона российского футбола. Красно-черные набрали 66 очков, на пять баллов обойдя ставшее вторым махачкалинское «Динамо», также завоевавшее прямую путевку в РПЛ.

Именно махачкалинцы станут соперником «Химок» в первом туре нового розыгрыша РПЛ. Эта игра состоится в Московской области на «Арене Химки» в воскресенье, 21 июля, матч начнется в 20:00 по московскому времени.

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