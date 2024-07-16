Мэр Парижа намерена искупаться в Сене перед Олимпиадой

Мэр Парижа Анн Идальго и глава оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге искупаются в реке Сене 17 июля. Об этом сообщает RMC Sport.

Также в заплыве должен принять участие префект столичного региона Иль-де-Франс Марк Гийом.

13 июля в Сене искупалась министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

Купание в Сене было запрещено в 1923 году из-за ухудшающегося качества воды. В 2023 году тестовые соревнования по плаванию в Сене, которые должны были пройти в рамках подготовки к Олимпиаде, были отменены из-за загрязнения воды. При этом в реке запланированы соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Елена Вяльбе порадовалась, что в России не покажут Олимпиаду-2024.