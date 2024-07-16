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Месси рассказал о самочувствии после травмы, полученной в финале Кубка Америки

Месси заявил, что хорошо себя чувствует после полученной травмы

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REUTERS/Agustin Marcarian

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал пост, посвященный победе команды в Кубке Америки, и заявил, что хорошо себя чувствует после полученной травмы.

«Кубок Америки закончился, и первым делом хочу поблагодарить всех за сообщения и поздравления. Слава богу, у меня все хорошо, и, надеюсь, скоро я снова смогу оказаться на поле, наслаждаясь тем, что люблю делать больше всего. Я счастлив сильно, особенно потому, что мы достигли поставленной цели», — заявил Месси.

Месси получил повреждение и был заменен на 66-й минуте финального поединка с Колумбией.

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REUTERS/Agustin Marcarian

Финал турнира прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч между Аргентиной и Колумбией завершился в дополнительное время со счетом 1:0. Нападающий итальянского клуба «Интер», аргентинец Лаутаро Мартинес на 112-й минуте с передачи Джовани Ло Чельсо забил единственный мяч, который принес победу его сборной.

Начало финала Кубка Америки было отложено более чем на час из-за беспорядков. Тысячи болельщиков без билетов пытались силой проникнуть на стадион. Службе безопасности здания пришлось закрыть ворота, чтобы контролировать процесс входа медленнее и гарантировать безопасность всех.

Ранее Месси вошел в сборную Кубка Америки — 2024.

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