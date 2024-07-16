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Месси вошел в сборную Кубка Америки — 2024

Портал WhoScored включил Месси в симоволическую сборную Кубка Америки

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REUTERS/Agustin Marcarian

Портал WhoScored составил символическую сборную Кубка Америки — 2024. В состав попали игроки с самым высоким средним баллом на соответствующей позиции.

В список был включен, в том числе, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который в финале турнира получил травму и был заменен по ходу матча.

Символическая сборная Кубка Америки выглядит так: Рафаэль Ромо (Венесуэла); Даниэль Муньос (Колумбия), Кристиан Ромеро (Аргентина), Рональд Араухо (Уругвай), Пьеро Инкапиэ (Эквадор); Хамес Родригес (Колумбия), Федерико Вальверде (Уругвай), Мойсес Кайседо (Эквадор), Алексис Макаллистер (Аргентина); Лионель Месси (Аргентина), Саломон Рондон (Венесуэла).

Финал турнира прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч между Аргентиной и Колумбией завершился в дополнительное время со счетом 1:0. Нападающий итальянского клуба «Интер», аргентинец Лаутаро Мартинес на 112-й минуте с передачи Джовани Ло Чельсо забил единственный мяч, который принес победу его сборной.

Начало финала Кубка Америки было отложено более чем на час из-за беспорядков. Тысячи болельщиков без билетов пытались силой проникнуть на стадион. Службе безопасности здания пришлось закрыть ворота, чтобы контролировать процесс входа медленнее и гарантировать безопасность всех.

Ранее влияние Месси на игроков сборной Аргентины назвали огромным.

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