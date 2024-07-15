«Нужно набраться опыта у России»: в Госдуме переживают за организацию Олимпиады

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова призналась, что переживает за организацию летних Олимпийских игр — 2024 в Париже. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«По этой теме мы всегда открыты, готовы помогать. Нужно поддерживать страну-хозяйку, потому что это праздник для всего мира. Например, я переживаю за Париж. Им нужно набраться опыта у России, что они не сделают, к сожалению. Но им бы это не помешало», — заявила Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее Елена Вяльбе порадовалась, что в России не покажут Олимпиаду-2024.