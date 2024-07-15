Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский игрок получил паспорт России и заявил о желании сыграть за сборную

Украинский игрок «Торпедо» Червяков выразил желание выступать за сборную России

close
100%
Футбольный клуб «Торпедо Москва»

Получивший паспорт Российской Федерации украинский полузащитник «Торпедо» Руслан Червяков заявил, что хочет сыграть за национальную российскую сборную. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Очень хочу играть за сборную России. Носить майку сборной — большая честь! У меня есть футболка с автографом Дениса Черышева с чемпионата мира в России, знаком с ним. Цель — попасть в основную команду. Готов к конкуренции», — сказал Червяков.

Червякову 19 лет. В «Торпедо» он перешел летом 2023 года. В сезоне-2023/24, который клуб провел в Первой лиге, футболист отыграл 19 матчей, записал на свой счет один гол и три результативные передачи. Его действующее рабочее соглашение с московским клубом рассчитано до 2026 года.

С 2022 года российские национальные команды и клубы из России получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола.

В мировой и европейской федерациях не раз заявляли, что первым условием для возвращения России в турнире под их эгидой должно стать окончание СВО.

Ранее эксперт раскритиковал российских игроков в Европе.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами