Украинский игрок получил паспорт России и заявил о желании сыграть за сборную

Получивший паспорт Российской Федерации украинский полузащитник «Торпедо» Руслан Червяков заявил, что хочет сыграть за национальную российскую сборную. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Очень хочу играть за сборную России. Носить майку сборной — большая честь! У меня есть футболка с автографом Дениса Черышева с чемпионата мира в России, знаком с ним. Цель — попасть в основную команду. Готов к конкуренции», — сказал Червяков.

Червякову 19 лет. В «Торпедо» он перешел летом 2023 года. В сезоне-2023/24, который клуб провел в Первой лиге, футболист отыграл 19 матчей, записал на свой счет один гол и три результативные передачи. Его действующее рабочее соглашение с московским клубом рассчитано до 2026 года.

С 2022 года российские национальные команды и клубы из России получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола.

В мировой и европейской федерациях не раз заявляли, что первым условием для возвращения России в турнире под их эгидой должно стать окончание СВО.

Ранее эксперт раскритиковал российских игроков в Европе.