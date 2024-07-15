«Нельзя лишать россиян спорта»: чемпион Игр возмутился отказу транслировать Олимпиаду

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов возмутился решению российского ТВ отказаться от транслироваться соревнований летних Олимпийских игр — 2024. Его слова приводит Sport24.

«Считаю, решение наших телеканалов не показывать Олимпиаду в Париже, неправильным! Почему я не могу посмотреть эти Игры? Если наши там не участвуют, то не нужно искать вину в этом у других. Всегда ищем виноватого в ком-то, а не в себе — свои недоработки не замечаем! Все это неправильно. Нельзя лишать российскую аудиторию спорта!» — заявил Тихонов.

От показа Олимпиады-2024 отказались Первый канал, Россия 1, Матч ТВ и онлайн-кинотеатр Okko.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. От России выступят всего несколько спортсменов в нейтральном статусе, окончательное решение по которым будет принято 20 июля.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее российский пловец заявил, что не жалеет об отказе от Олимпиады.