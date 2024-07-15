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В ISU ответили на информацию о рассмотрении вопроса с возвращением России

ISU: позиции, связанные с российскими спортсменами, остаются неизменными

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Александр Вильф/РИА «Новости»

В Международном союзе конькобежцев (ISU) кратко отреагировали на информацию, согласно которой на предстоящем заседании конгресса организации в Лозанне впервые за долгое время вопрос возвращения россиян будет обговариваться официально, а не кулуарно. Заявление пресс-службы ISU приводит Sport24.

«В настоящее время текущие решения и позиции, связанные с участием российских спортсменов в мероприятиях ISU, остаются неизменными», — сообщили в пресс-службе.

ISU весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон-2021/22.

В качестве альтернативы Олимпиаде Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

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