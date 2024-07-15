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«Отдал всего себя»: Медведев подвел итоги Уимблдона

Российский теннисист Медведев подвел итоги Уимблдона-2024

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Hannah Mckay/Reuters

Занимающий пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) российский теннисист Даниил Медведев на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подвел итоги Уимблдона-2024.

«Уимблдон. Я отдал всего себя, боролся до конца и должен быть доволен собой, но всегда хочется большего. Большие поздравления Карлосу, ты просто был слишком хорош. Увидимся в следующем году», – написал россиянин.

Медведев дошел до полуфинала, где проиграл победителю турнира испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 7:6(1), 3:6, 4:6, 4:6. При этом в четвертьфинале этого турнира Медведев в пятисетовом матче обыграл первую ракетку мира, итальянца Янника Синнера — 6:7(7), 6:4, 7:6(4), 2:6, 6:3.

Алькарас стал победителем Уимблдона, обыграв в финале сербского теннисиста Новака Джоковича.

После Уимблдона рейтинг остался неизменным: Синнер его возглавляет, Джокович — второй, Алькарас — третий. Медведев располагается на пятой строчке.

Следующим турниром для Медведева станут Олимпийские игры — 2024 в Париже, где он выступит как в одиночном разряде, так и в парном вместе с Романом Сафиуллиным.

Ранее Медведев назвал самого сложного соперника.

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