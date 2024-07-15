Ямаля и Уильямса назвали звездами мирового футбола

Нынешнее поколение сборной Испании будет доминировать в мировом футболе ближайшие два-три года, и большую роль в этом сыграют игроки Ламин Ямаль и Нико Уильямс. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов.

«Футбол — такая вещь, что все может измениться в один момент. Не дай бог получат травму Ямаль или Уильямс. И где найти таких звезд? А они уже звезды. Но, думаю, года два-три это поколение испанских футболистов будет фаворитом на всех крупных соревнованиях», — считает Кечинов.

Сборная Испании стала первой командой, четырежды выигравшей чемпионат Европы. Кроме того, первой в истории она выиграла все семь матчей финальной стадии европейского первенства. Победу в финальном матче со счетом 2:1 испанцам принесли голы Нико Уильямса и Микеля Оярсабаля. Испанцы забили на Евро-2024 15 голов, превзойдя рекорд французов 40-летней давности.

Форвард испанской команды Ламин Ямаль был признан лучшим молодым игроком турнира. Он стал самым молодым чемпионом Европы в возрасте 17 лет 1 дня. Также он оказался самым молодым участником Евро, самым молодым автором гола и результативной передачи.

Ранее Кечинов признался, что переживал, что Англия может выиграть ЧЕ в серии пенальти.