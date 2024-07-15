Влияние Месси на игроков сборной Аргентины назвали огромным

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси задает тон команде, и вокруг него объединяются молодые игроки. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин, комментируя победу команды на Кубке Америки.

«Прежде всего, в сборной Аргентины большие традиции. Когда есть такие лидеры, как Месси, Ди Мария и ряд других игроков, вокруг них объединяется молодежь. Они задают тон, а остальные стараются подражать и не отставать. Влияние Месси в этой сборной огромно», — констатировал Гладилин.

Финал турнира прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч между Аргентиной и Колумбией завершился в дополнительное время со счетом 1:0. Нападающий итальянского клуба «Интер», аргентинец Лаутаро Мартинес на 112-й минуте с передачи Джовани Ло Чельсо забил единственный мяч, который принес победу его сборной.

Начало финала Кубка Америки было отложено более чем на час из-за беспорядков. Тысячи болельщиков без билетов пытались силой проникнуть на стадион. Службе безопасности здания пришлось закрыть ворота, чтобы контролировать процесс входа медленнее и гарантировать безопасность всех.

Ранее стало известно, с какими показателями Месси закончил Кубок Америки — 2024.