Сборная Англии незаслуженно вышла в финал чемпионата Европы по футболу — 2024, но в решающем матче восторжествовала справедливость, и англичане уступили испанцам. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов.

«Все по делу, Испания на протяжении всего чемпионата была сильнее всех, на мой взгляд. Про Англию я этого не мог сказать. В плей-офф они чудом вылезли в матче со Словаками, в игре со Швейцарией тоже, я считаю, незаслуженно победили. Когда-то это должно было закончиться. И в финале все встало на свои места, справедливость восторжествовала и сильнейший победил», — сказал Кечинов.

Сборная Испании стала первой командой, четырежды выигравшей чемпионат Европы. Кроме того, первой в истории она выиграла все семь матчей финальной стадии европейского первенства. Победу в финальном матче со счетом 2:1 испанцам принесли голы Нико Уильямса и Микеля Оярсабаля. Испанцы забили на Евро-2024 15 голов, превзойдя рекорд французов 40-летней давности.

Ранее тренер Гладилин заявил, что в ближайшее десятилетие Испания будет фаворитом всех турниров.