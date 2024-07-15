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Испании предсказали доминирование во всех турнирах в ближайшие 10 лет

Тренер Гладилин: в ближайшее десятилетие Испания будет фаворитом всех турниров

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Сборная Испании будет фаворитом всех международных турниров в ближайшее десятилетие. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Эту команду можно сравнить с поколением Хави, Иньесты, Вильи. Тогда у Испании был костяк из пяти-шести ярких футболистов, и они десятилетие никому не проигрывали. Сейчас у сборной очень грамотный тренер, который много лет работает в структуре испанской футбольной федерации. Он не смотрит на возраст игроков и доверяет тем ребятам, в которых он видит потенциал. Очень многое зависит от тренера, от него идет идеология.

Так что в ближайшие 10 лет Испания будет фаворитом европейского футбола. В других командах игроки заканчивают карьеры: у Хорватии уходит поколение Модрича, в английской сборной — тоже более возрастные игроки, то же самое — у Германии, у Франции звездная плеяда на излете. Испанцы будут фаворитами во всех турнирах», — констатировал специалист.

Сборная Испании стала первой командой, четырежды выигравшей чемпионат Европы. Кроме того, первой в истории она выиграла все семь матчей финальной стадии европейского первенства. Победу в финальном матче со счетом 2:1 испанцам принесли голы Нико Уильямса и Микеля Оярсабаля. Испанцы забили на Евро-2024 15 голов, превзойдя рекорд французов 40-летней давности.

Ранее Гладилин заявил, что такие команды, как Англия, тормозят футбол.

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