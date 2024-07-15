Месси выложил фото с двумя Кубками Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал фото с двумя трофеями за победу в Кубке Америки.

37-летний футболист предстал перед подписчиками с кубками, которые он выиграл в 2021 и 2024 годах.

«Еще один...» — подписал фото Месси.

Финал турнира прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч завершился в дополнительное время. Нападающий итальянского клуба «Интер» Лаутаро Мартинес на 112-й минуте с передачи Джовани Ло Чельсо забил единственный мяч, ставший в итоге победным для подопечных Лионеля Скалони.



Начало финала Кубка Америки было отложено более чем на час из-за беспорядков. Тысячи болельщиков без билетов пытались силой проникнуть на стадион. Службе безопасности здания пришлось закрыть ворота, чтобы контролировать процесс входа медленнее и гарантировать безопасность всех.

Ранее сообщалось, что Джуд Беллингем со злости пнул контейнер с водой после поражения в финале Евро-2024.