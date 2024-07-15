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Сборная Аргентины повторила достижение сборной Испании

Аргентина повторила достижение сборной Испании, выиграв три топ-турнира подряд

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Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports/Reuters

Сборная Аргентины повторила редкое достижение национальной команды Испании, сумев одержать победу на трех крупных турнирах подряд.

Команда под руководством Лионеля Скалони обыграла в финале Кубка Америки сборную Колумбии. Этот успех стал для «альбиселесте» третьим за последние три года — до этого в 2021 году аргентинцы также выиграли континентальное первенство, а в 2022 стали чемпионами мира, обыграв в финале катарского мундиаля сборную Франции.

До этого подобного смогла добиться сборная Испании, которая в 2008 и 2012 годах выиграла Евро, а в 2010-м — чемпионат мира.

Финал Кубка Америки 2024 года прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч завершился в дополнительное время. Нападающий итальянского клуба «Интер» Лаутаро Мартинес на 112-й минуте с передачи Джовани Ло Чельсо забил единственный мяч, ставший в итоге победным для подопечных Лионеля Скалони.

Начало финала Кубка Америки было отложено более чем на час из-за беспорядков. Тысячи болельщиков без билетов пытались силой проникнуть на стадион. Службе безопасности здания пришлось закрыть ворота, чтобы контролировать процесс входа медленнее и гарантировать безопасность всех.

Ранее стало известно, с какими показателями Месси закончил Кубок Америки — 2024.

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Футбол. Кубок Америки 2021
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