Сборная Аргентины повторила достижение сборной Испании

Сборная Аргентины повторила редкое достижение национальной команды Испании, сумев одержать победу на трех крупных турнирах подряд.

Команда под руководством Лионеля Скалони обыграла в финале Кубка Америки сборную Колумбии. Этот успех стал для «альбиселесте» третьим за последние три года — до этого в 2021 году аргентинцы также выиграли континентальное первенство, а в 2022 стали чемпионами мира, обыграв в финале катарского мундиаля сборную Франции.

До этого подобного смогла добиться сборная Испании, которая в 2008 и 2012 годах выиграла Евро, а в 2010-м — чемпионат мира.

Финал Кубка Америки 2024 года прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч завершился в дополнительное время. Нападающий итальянского клуба «Интер» Лаутаро Мартинес на 112-й минуте с передачи Джовани Ло Чельсо забил единственный мяч, ставший в итоге победным для подопечных Лионеля Скалони.

Начало финала Кубка Америки было отложено более чем на час из-за беспорядков. Тысячи болельщиков без билетов пытались силой проникнуть на стадион. Службе безопасности здания пришлось закрыть ворота, чтобы контролировать процесс входа медленнее и гарантировать безопасность всех.

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