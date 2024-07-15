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Месси обновил один из ключевых рекордов в истории футбола

Месси выиграл 45-й трофей в карьере, обновив мировой рекорд

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем 45-го трофея в профессиональной карьере.

37-летний капитан «альбиселесте» сделал это по итогам финального матча Кубка Америки 2024 года против сборной Колумбии, в котором его команда одержала победу с минимальным счетом 1:0. Больше него никто в истории мирового футбола не выигрывал такого количества турниров.

У идущего на втором месте по данному показателю бразильца Дани Алвеса 43 трофея.

Финал турнира прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч завершился в дополнительное время. Нападающий итальянского клуба «Интер» Лаутаро Мартинес на 112-й минуте с передачи Джовани Ло Чельсо забил единственный мяч.

Начало финала Кубка Америки было отложено более чем на час из-за беспорядков. Тысячи болельщиков без билетов пытались силой проникнуть на стадион. Службе безопасности здания пришлось закрыть ворота, чтобы контролировать процесс входа медленнее и гарантировать безопасность всех.

Ранее появилось фото травмированной ноги Лионеля Месси.

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Футбол. Кубок Америки 2021
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