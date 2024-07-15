Месси был заменен из-за травмы в финале Кубка Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был досрочно заменен по ходу финала Кубка Америки 2024 года против сборной Колумбии.

37-летний капитан аргентинской команды получил травму ноги после столкновения с защитником Сантиаго Ариасом на 37-й минуте игры. После врачебного вмешательства Месси смог вернуться в игру, но на 66-й минуте наставник «альбиселесте» Лионель Скалони все же произвел замену. Покинуть поле Месси помогали медики.

Финал турнира прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч завершился в дополнительное время. Нападающий итальянского клуба «Интер», аргентинец Лаутаро Мартинес на 112-й минуте с передачи Джовани Ло Чельсо забил единственный мяч, который принес победу его сборной.

Начало финала Кубка Америки было отложено более чем на час из-за беспорядков. Тысячи болельщиков без билетов пытались силой проникнуть на стадион. Службе безопасности здания пришлось закрыть ворота, чтобы контролировать процесс входа медленнее и гарантировать безопасность всех.

Ранее сообщалось, что Аргентина выиграла Кубок Америки в 16-й раз.