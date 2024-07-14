Испания выиграла чемпионат Европы — 2024

Сборная Испании одолела национальную команду Англии и выиграла чемпионат Европы — 2024. Испания в четвертый раз выиграла Евро.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Счет в матче открыла Испания на 47-й минуте, отличился Нико Уильямс с передачи Ламина Ямаля. Англия сумела сравнять на 73-й минуте, гол оформил Коул Палмер, ему ассистировал Джуд Беллингем. Победу на турнире Испании принес гол Микеля Оярсабаля, голевая передача на счету Марка Кукурельи.

Игра прошла на олимпийском стадионе в Берлине. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Сборная Испании стала единственной командой Евро-2024, которая выиграла все матчи группового этапа. «Красная фурия» уверенно дошла до финала, в плей-офф турнира обыграв Грузию (4:1), Германию (2:1) и Францию (2:1).

Англия вышла в плей-офф европейского первенства с первого места в группе С, имея в активе пять очков. В 1/8 финала команда в дополнительное время одолела соперников из Словакии, следом в серии послематчевых пенальти переиграла Швейцарию. За выход в финал Англия сразилась с Нидерландами и одержала победу со счетом 2:1.

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