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Трусова подтвердила возобновление своей карьеры

Фигуристка Трусова подтвердила, что намерена выступить на контрольных прокатах

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российская фигуристка, серебряная призерка зимних Олимпийских игр — 2022 Александра Трусова подтвердила, что намерна выступить на контрольных прокатах сборной России. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Да, я хочу попробовать выступить на прокатах, федерация дала согласие. По поводу сезона пока не знаю, жизнь покажет, самое главное — здоровье», — заявила фигуристка.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Фигуристка пропустила сезон-2023/24, однако о завершении карьеры не объявляла. Она владеет четверными прыжками и тройным акселем. 4 июля появилась информация, согласно которой Трусова примет участие в контрольных прокатах сборной России, однако сама спортсменка сразу эту новость комментировать не стала. 14 июля о возвращении Трусовой также объявил Евгений Плющенко.

Ранее стало известно, когда Трусова и Игнатов сыграют свадьбу.

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