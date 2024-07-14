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Алькарас обратился к Джоковичу после финала Уимблдона

Алькарас восхитился Джоковичем после финала Уимблдона

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Hannah Mckay/Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас после победы в финале Уимблдона обратился к своему сопернику — сербу Новаку Джоковичу. Его слова передает «Чемпионат.com».

«У тебя были тяжелые несколько недель. Вы проделали невероятную работу. Операция после «Ролан Гаррос», ты не знал, сможешь ли сыграть здесь. Ты дошел до финала, это на самом деле великолепный результат. Ты отлично чувствуешь себя физически. Это невероятно», — заявил Алькарас.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 28 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, испанский теннисист защитил свой титул — в прошлом сезоне на Уимблдоне в финале он также оказался сильнее Джоковича. Для Алькараса этот титул стал четвертым на турнирах серии Большого шлема. Также он завоевал 14 трофеев на турнирах ATP.

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 99 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 98 из них выиграл в одиночном разряде.

Ранее зрители освистали Джоковича после его выхода в финал Уимблдона.

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