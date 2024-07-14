Карлос Алькарас выиграл Уимблдон

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас одержал победу над представителем Сербии Новаком Джоковичем, который занимает второе место в рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), и стал победителем Уимблдона-2024.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 28 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале Алькарас в четырех сетах переиграл российского теннисиста Даниила Медведева, а Джокович оказался сильнее представителя Италии Лоренцо Музетти.

Таким образом, испанский теннисист защитил свой титул — в прошлом сезоне на Уимблдоне в финале он также оказался сильнее Джоковича. Для Алькараса этот титул стал четвертым на турнирах серии Большого шлема. Также он завоевал 14 трофеев на турнирах ATP.

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 99 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 98 из них выиграл в одиночном разряде.

Ранее зрители освистали Джоковича после его выхода в финал Уимблдона.