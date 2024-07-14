«Послал их в космос»: Плющенко заявил, что депутаты просили поддержать бойкот Игр

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко, выступая в лектории «Знание» на VK Fest рассказал, что его просили поддержать бойкот летних Олимпийских игр — 2024, однако он отказался. Его слова передает РИА Новости.

«Недруги прекрасно знают, откуда мы. И там мы можем доказать, что мы лучшие, что мы лучшая страна. Даже в связи с сегодняшней обстановкой. Мне несколько депутатов позвонили, сказали — поддержи, чтобы наши спортсмены не ехали. Я их послал в космос, этих депутатов. Сказал — ты встань на место спортсмена», — заявил Плющенко.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Пока на Олимпиаду едут 15 спортсменов из России.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее чемпионку Олимпийских игр по биатлону с Украины отстранили из-за допинга.