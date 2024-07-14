Чемпионку ОИ по биатлону с Украины отстранили из-за допинга

Олимпийская чемпионка по биатлону украинка Вита Семеренко временно отстранена от соревнований из-за допинговых нарушений. Об этом сообщает национальный антидопинговый центр Украины.

По информации источника, санкции на спортсменку наложены в связи с тремя нарушениями предоставления информации о местонахождениях. Отстранение действует с 20 марта 2024 года. Стоит отметить, что в последний раз Семеренко выходила на международный старт в январе 2022 года на чемпионате Европы в Абрере. При этом она продолжала выступления на национальном уровне.

Семеренко завоевала золото Олимпиады в Сочи в эстафете, на тех же Играх она взяла бронзу в спринте. Украинка является шестикратным призером мировых первенств, также выигрывала ряд наград на юниорских и юношеских чемпионатах. Многократная призерка украинских национальных турниров.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

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