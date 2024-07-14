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«Манчестер Юнайтед» хочет купить игрока сборной Украины

Игрок сборной Украины Цыганков вошел в сферу интересов клубов АПЛ

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Angelika Warmuth/Reuters

Полузащитник испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков попал в сферу интересов клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Как сообщает AS, в приобретении игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что подписать игрока потребовал лично главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг. При этом у него есть именитый конкурент — его визави из «Астон Виллы» Унаи Эмери, который также обратил внимание на Цыганкова и хочет переманить его в свою команду. Наставник «Жироны» Мичел, в свою очередь, попросил руководство клуба сделать все, чтобы сохранить Цыганкова, но при этом понимая, что все будет зависеть от предложения.

По информации источника, и «МЮ», и «Астон Вилла» уже связывались с представителями футболиста. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €30 млн, такая же сумма отступных указана в его контракте с «Жироной». Сам Цыганков дал обещание начать подготовку к сезону в составе испанской команды, а в дальнейшем исходить из того, какие предложения будут поступать от английских клубов. При этом «Жирона» намерена подписать с украинцем новый контакт. Это предлагалось сделать еше зимой, но тогда сам Цыганков проигнорировал предложение. Теперь клуб надеется предложить ему улучшенные условия, которые устроят игрока.

В минувшем сезоне 26-летний Цыганков провел за «Жирону» 34 матча во всех турнирах. На его счету восемь мячей и семь результативных передач.

Ранее стало известно, что «Реал» заинтересован в приобретении вратаря Кошты вместо украинца Лунина.

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