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Назван фаворит финала мужского Уимблдона

Экс-теннисист Ольховский: Алькарас – фаворит финала Уимблдона

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Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports via Reuters Con

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс шестая ракетка мира в парном разряде и чемпион двух турниров Большого шлема в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о финале мужского Уимблдона, назвав фаворита.

«Для меня фаворитом является Алькарас. Объясню почему. Потому что я совсем не уверен, что Джокович, если будет очень плотный матч, вообще проведет его целиком. Дело в том, что Джокович восстановился феноменально быстро после операции. Но все-таки турнир уже подходит к концу, и нагрузка растет, и Алькарас, однозначно, будет двигать Джоковича по всему корту. Это будет очень плотный матч, и здесь, конечно, нужно стопроцентное физическое состояние. Поэтому, на мой взгляд, именно в этом компоненте у Алькараса сейчас преимущество», — считает Ольховский.

Алькарас вышел в финал «шлемов» в четвертый раз в карьере, при этом молодой испанец победил во всех своих трех предыдущих финалах мейджоров, включая прошлогодний матч на Уимблдоне против Джоковича, самого титулованного теннисиста планеты.

Ранее Медведев рассказал о сложности в игре с Алькарасом.

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