Уругвай выиграл бронзу Кубка Америки

Сборная Уругвая стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу — 2024. В матче за третье место уругвайцы взяли верх над сборной Канады.

Победителя пришлось выявлять в серии пенальти после того, как основное время завершилось со счетом 2:2. При этом национальная команда Уругвая забила первой — отличился Родриго Бентанкур. Но затем Исмаэль Коне сравнял счет, а в концовке Джонатан Дэвид вывел канадцев вперед. Спас Уругвай от поражения гол Луиса Суареса на 92-й минуте встречи.

Именно Суарес в итоге забил решающий пенальти в серии послематчевых 11-метровых, в которых уругвайцы победили 4:3. 37-летний форвард был признан лучшим игроком встречи. Сборная Уругвая в девятый раз в истории завоевала бронзу Кубка Америки и выиграла первую бронзовую медаль турнира за 20 лет. Отметим при этом, что Уругвай является одним из самых титулованных участников турнира — «небесно-голубые» выигрывали Кубок Америки 15 раз.

В финале встретятся национальные команды Аргентины и Колумбии. Эта игра состоится в ночь на понедельник, 15 июля, и начнется в 3:00 по московскому времени.

Ранее депутат Свищев заявил, что сборная России может выступить на Кубке Америки.