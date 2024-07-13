Стало известно, как в сборной Испании относятся к Ямалю

Капитан сборной Испании Альваро Мората заявил, что в команде с любовью относятся к 17-летнему футболисту Ламину Ямалю, передает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Мы говорили ему: «Мы выиграем Евро!» Мы советовали ему подумать о том, как он может помочь нам в этом», — сказал Мората.

Финальный матч Евро-2024 между Англией и Испанией состоится 14 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

В первом полуфинале Евро Испания обыграла Францию. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Англия в своем полуфинале обыграла Нидерланды. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Действующим чемпионом Европы является национальная команда Италии, которая обыграла в финале Англию. Судьба встречи решилась в серии пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Англичане еще не становились чемпионами Европы. Испания является трехкратным победителем турнира. В последний раз Испания выигрывала Евро в 2012 году.

Ранее стало известно, почему трудно выделить фаворита финала чемпионата Европы.