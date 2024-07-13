Футболист «Спартака: спокойно отреагировали на уход Квинси Промеса

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов заявил, что в клубе не забывают о Квинси Промесе, передает «Чемпионат».

«Спокойно отреагировали на уход Квинси Промеса из «Спартака». Понятное дело, что не забываем про Квинси. Потому что в моменте все может поменяться», — сказал Чернов.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

Ранее в «Спартаке» отказались комментировать ситуацию с Промесом.