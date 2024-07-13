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Определилась победительница Уимблдона в женском разряде

Чешка Крейчикова впервые выиграла Уимблдон

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Hannah Mckay/Reuters

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла итальянку Жасмин Паолини в финале Уимблдона.

Встреча, которая продолжалась 1 час 56 минут, завершилась со счетом 6:2, 2:6, 6:4.

Крейчикова за финал подала шесть раз навылет, допустила четыре двойные ошибки, а также 37 невынужденных ошибок.

Крейчикова выиграла Уимблдон впервые в карьере.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

В финале мужского одиночного разряда Уимблдона серб Новак Джокович сыграет с Карлосом Алькарасом из Исрании, который в полуфинале оказался сильнее россиянина Даниила Медведева. Джокович и Алькарас играли в финале Уимблдона 2023 года. Тогда победу одержал Алькарас.

Ранее зрители освистали Джоковича после его выхода в финал Уимблдона.

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