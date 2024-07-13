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Стали известны пять фаворитов чемпионата Первой лиги

Экс-футболист Циклаури: в Первой лиге много претендентов на первое место

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ПФК «Арсенал» Тула/VK

Бывший нападающий самарских «Крыльев Советов» Зураб Циклаури рассказал, какие команды будут фаворитами в чемпионате Первой лиги в новом сезоне.

«Мне кажется, «Урал», «Сочи», «Балтика», «Торпедо» и «Арсенал» — главные претенденты на повышение. Пять клубов, которые точно будут бороться за выход в высшую лигу. «Шинник» — амбициозный клуб, но у Черышева нет фундаментальной базы для этого», — цитирует Циклаури Legalbet.

Специалист отметил, что выход в РПЛ, помимо престижа, дает приличные призовые деньги, что важно для всех клубов. По его мнению, в число «темных лошадок», способных удивить в борьбе за промоушен, можно записать «СКА-Хабаровск» и красноярский «Енисей». При этом Циклаури отдельно подчеркнул, что конкуренция в борьбе за первые места в Первой лиге значительно выше, чем в Российской премьер-лиге.

Чемпионат Первого дивизиона стартует 13 июля матчем тульского «Арсенала» с новороссийским «Черноморцем».

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