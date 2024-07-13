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«Спартаку» предрекли сложности в борьбе за высокие места РПЛ

Экс-игрок Кечинов заявил, что «Спартаку» придется сложновато в новом сезоне РПЛ

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что красно-белым в новом сезоне Российской премьер-лиги будет тяжело бороться за высокие места в чемпионате из-за состава. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Так что все те же игроки сейчас, и я не питаю никаких иллюзий. Очень тяжело с этим составом будет бороться за высокие места. Но банальные слова: если будут играть сильнее, чем в прошлом сезоне, то тогда, наверное, шансы есть. Но в целом сложновато придется», — заявил Кечинов.

В летнее трансферное окно «Спартака» подписал нападающего Виллиана Жозе.

«Спартак» начнет новый розыгрыш Российской премьер-лиги выездным матчем против «Оренбурга». Игра состоится в воскресенье, 21 июля, и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого босниец Владимир Слишкович, который входил в штаб Абаскаля, стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Ранее Андрей Аршавин пошутил об ожиданиях фанатов «Спартака».

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