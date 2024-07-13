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«Уважаемые клоуны»: новичок «Зенита» обратился к хейтерам

Максим Глушенков обратился к хейтерам, назвав их клоунами

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Новичок петербургского «Зенита» Максим Глушенков, который перешел из московского «Локомотива», обратился к своим хейтерам. Соответствующее видео опубликовала девушка игрока Анна Нечаева на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо», – сказал Глушенков.

Глушенков перешел в «Зенит» за €6,3 млн в это летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне «Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок России. Таким образом, соперником сине-бело-голубых в матче за Суперкубок станет «Краснодар» как команда, занявшая второе место в турнирной таблице РПЛ. Игра состоится 13 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Перед заключительным туром прошедшего розыгрыша Премьер-лиги на чемпионство претендовали сразу три команды — «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». «Быки» принимали москвичей, при этом бело-голубым для титула было достаточно сыграть вничью, однако они проиграли 0:1. Тем не менее «Краснодар» не смог занять первое место, поскольку в параллельном матче «Зенит» обыграл «Ростов» и с отрывом в одно очко стал первым.

Ранее стало известно, чем Глушенков поможет «Зениту».

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