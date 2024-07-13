Министр спорта Франции искупалась в Сене перед Олимпиадой

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в парижской реке Сена перед стартом летних Олимпийских игр — 2024. Об этом сообщает RMC Sport.

«Мы сказали, что будем готовы к Олимпиаде, и мы готовы. Это потрясающе, обещание выполнено! Я очень тронута. Меня сподвигла на это идея показать работу, которая проводилась государственными службами и сообществами в течение последних четырех лет», — заявила она.

Купание в Сене было запрещено в 1923 году из-за ухудшающегося качества воды. В 2023 году тестовые соревнования по плаванию в Сене, которые должны были пройти в рамках подготовки к Олимпиаде, были отменены из-за загрязнения воды.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее олимпийские игры 2024 года установили рекорд.