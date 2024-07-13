Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему трудно выделить фаворита финала чемпионата Европы

Тренер Балахнин: я не берусь прогнозировать исход финала чемпионата Европы

close
100%
Алексей Куденко/РИА Новости

Бывший член тренерского штаба сборной России Сергей Балахнин объяснил, почему проблематично делать прогнозы на финал чемпионата Европы — 2024, в котором сразятся сборные Испании и Англии. Его слова приводит издание Vprognoze.

«Можно делать еще какие-то сравнения и приходить к каким-то аналитическим выводам по игре или тактике. Но это не будет главным. А ключевую роль сыграет то, что будет у футболистов в сердце. Поскольку одну встречу можно вытянуть и на морально-волевых качествах. Поэтому я не берусь прогнозировать исход финала», — заявил Балахнин.

Поединок состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В полуфинале сборная Испании переиграла Францию. Встреча завершилась со счетом 2:1. На девятой минуте матча счет открыл француз Рандаль Коло Муани. Через 11 минут Ламин Ямаль сравнял счет, а еще через четыре минуты Дани Ольмо вывел Испанию вперед.

Англия оказалась сильнее национальной команды Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. На седьмой минуте матча счет открыл нидерландец Хави Симонс. Гарри Кейн на 18-й минуте матча счет сравнял. На последней минуте основного времени англичанин Олли Уоткинс вывел свою команду в финальный матч.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» похвалил игру сборной Испании.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами