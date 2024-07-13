Стало известно, почему трудно выделить фаворита финала чемпионата Европы

Бывший член тренерского штаба сборной России Сергей Балахнин объяснил, почему проблематично делать прогнозы на финал чемпионата Европы — 2024, в котором сразятся сборные Испании и Англии. Его слова приводит издание Vprognoze.

«Можно делать еще какие-то сравнения и приходить к каким-то аналитическим выводам по игре или тактике. Но это не будет главным. А ключевую роль сыграет то, что будет у футболистов в сердце. Поскольку одну встречу можно вытянуть и на морально-волевых качествах. Поэтому я не берусь прогнозировать исход финала», — заявил Балахнин.

Поединок состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В полуфинале сборная Испании переиграла Францию. Встреча завершилась со счетом 2:1. На девятой минуте матча счет открыл француз Рандаль Коло Муани. Через 11 минут Ламин Ямаль сравнял счет, а еще через четыре минуты Дани Ольмо вывел Испанию вперед.

Англия оказалась сильнее национальной команды Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. На седьмой минуте матча счет открыл нидерландец Хави Симонс. Гарри Кейн на 18-й минуте матча счет сравнял. На последней минуте основного времени англичанин Олли Уоткинс вывел свою команду в финальный матч.

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