Президент Аргентины Милей заявил о величии Месси и сравнил его с Пеле

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории. Его слова приводит La Nación.

«Хотел бы встретиться с Месси? Лео — лучший игрок в истории. Говорю это уже давно. Есть даже видео, где я говорил это раньше. Кроме того, Лионель превосходит Пеле по средней результативности. В этом нет сомнений. Для меня было бы честью принять Месси в своей резиденции», — заявил Милей.

В ночь на 10 июля по московскому времени Аргентина в полуфинале турнира обыграла Канаду. Встреча, которая состоялась на стадионе «Метлайф» в американском городе Ист-Ратерфорд, завершилась со счетом 2:0. Голами в этом поединке отметились Хулиан Альварес, ассистентом которого выступил Родриго Де Пауль, и Месси, передачу ему отдал Энцо Фернандес. Для Месси этот гол стал первым на турнире.

В финале Кубка Америки сборная Аргентины сразится с Колумбией, которая в полуфинале одолела Уругвай.

Аргентина и Канада уже встречались на этом Кубке Америки в первом туре группового этапа, и тогда команде Месси принесли победу голы Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса (2:0). Аргентинцы выиграли все три матча в группе А, а Канада вышла в плей-офф со второго места, обыграв Перу (1:0) и сыграв вничью с Чили (0:0).

Ранее Месси намекнул на скорое завершение карьеры.